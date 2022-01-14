«Активистку не интересуют советы опытных специалистов»: КГИОП объяснил Собчак отказ согласовывать акцию краеведов «Гэнгъ»

КГИОП объяснил отказ согласовывать акцию краеведов ячейки «Гэнгъ» по очистке плитки на памятнике. Участница ячейки Ксения Сидорина ранее связывала решение комитета с обидой на комментарии в ее личном блоге, чиновники же настаивают на своем — методика отмывки «не соответствует требованиям закона», а саму «активистку не интересуют советы опытных специалистов».
Краеведческая ячейка «Гэнгъ»: Алексей Шишкин, Максим Косьмин, Мария Тычинина и Ксения Сидорина
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
Об отказе согласовывать «Гэнгъ» акцию по очистке плитки, цитата по «Комсомольской правде»:
КГИОП поддерживал инициативу активистов при условии выполнения договоренностей и соблюдения Методических рекомендаций Минкультуры. Мы приветствуем работу волонтеров, но только под контролем. После замечания, что методика отмывки терракоты отличается от методики очистки глазурованной плитки, г-жа Сидорина публично заявила, что ей надоело, и она намерена в дальнейшем чистить историческую плитку без согласования: «Пусть попробуют что-то сделать еще». Из этого следует вывод, что активистку не интересуют советы опытных специалистов.
Кто будет отвечать, если из-за неумелого применения смывки отравятся волонтеры и жители парадной? Или у терракотовой плитки снимут исторический красочный слой? Или удалят вместе с краской отслаивающиеся фрагменты глазури на майолике? Разве это мелочь, на которую комитет по охране памятников должен закрывать глаза?Реставрация — это наука и серьезная профессия. Примеры того, чем заканчиваются работы на памятниках, проводимые без согласования или непрофессионалами, у всех на слуху.
Нас спрашивают: а возможно ли дальнейшее сотрудничество, планирует ли комитет все же согласовать общественникам работы? Давайте разделим на два вопроса. На наш взгляд, опубликование вырванной из контекста личной переписки недопустимо. Трактовка о каких-то якобы «обидах» нелепа, очевидно, основана на личных переживаниях и экзальтации активистки. Что касается дальнейшего согласования документации — если она соответствует требованиям закона, то получает согласование, если не соответствует — следует отказ.
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Напомним, о том, что КГИОП отказал краеведам объединения «Гэнгъ» согласовывать акцию по очистке плитки на памятнике, стало известно в конце 2021 года. Участница ячейки Ксения Сидорина тогда заявила, что причина кроется в обиде на комментарии в ее личном блоге в Instagram, и выразила уверенность в том, что «дальше согласований не будет вообще». Поведение комитета раскритиковала журналист и телеведущая Ксения Собчак, заявив, что «чиновник питерский — это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии».
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