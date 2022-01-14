«Активистку не интересуют советы опытных специалистов»: КГИОП объяснил Собчак отказ согласовывать акцию краеведов «Гэнгъ»

Об отказе согласовывать «Гэнгъ» акцию по очистке плитки, цитата по «Комсомольской правде»:

КГИОП поддерживал инициативу активистов при условии выполнения договоренностей и соблюдения Методических рекомендаций Минкультуры. Мы приветствуем работу волонтеров, но только под контролем. После замечания, что методика отмывки терракоты отличается от методики очистки глазурованной плитки, г-жа Сидорина публично заявила, что ей надоело, и она намерена в дальнейшем чистить историческую плитку без согласования: «Пусть попробуют что-то сделать еще». Из этого следует вывод, что активистку не интересуют советы опытных специалистов.

Кто будет отвечать, если из-за неумелого применения смывки отравятся волонтеры и жители парадной? Или у терракотовой плитки снимут исторический красочный слой? Или удалят вместе с краской отслаивающиеся фрагменты глазури на майолике? Разве это мелочь, на которую комитет по охране памятников должен закрывать глаза?Реставрация — это наука и серьезная профессия. Примеры того, чем заканчиваются работы на памятниках, проводимые без согласования или непрофессионалами, у всех на слуху.

Нас спрашивают: а возможно ли дальнейшее сотрудничество, планирует ли комитет все же согласовать общественникам работы? Давайте разделим на два вопроса. На наш взгляд, опубликование вырванной из контекста личной переписки недопустимо. Трактовка о каких-то якобы «обидах» нелепа, очевидно, основана на личных переживаниях и экзальтации активистки. Что касается дальнейшего согласования документации — если она соответствует требованиям закона, то получает согласование, если не соответствует — следует отказ.