Ухудшение погоды: на Петербург движется шквалистый ветер с мокрым снегом

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 января в Петербурге ожидается мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

Напомним, на ряд регионов России надвигается опасная погода. О сильных осадках предупреждает глава Гидрометцентра — в том числе на территории Ленинградской области. А еще в Петербург пришло обещанное синоптиками потепление. За него отвечает «Эльза» — циклонический вихрь, принесший с собой не только «плюс» на термометрах, но и штормовой ветер. Рассказываем, как изменится погода в городе — в прогнозах синоптиков.