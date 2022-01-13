На севере ЗСД перекрыли движение из-за упавшей цистерны с топливом

Утром 13 января 43-м километре ЗСД упала на бок цистерна с дизельным топливом, которое начало вытекать на дорогу. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Магистрали Северной столицы», на участке дороги после развязки с Новым шоссе в сторону трассы «Скандинавия» временно остановили движение транспорта. На месте аварии работает подъемный кран.

На данным момент, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на два километра. Водителям предлагают объехать через на Новое шоссе.