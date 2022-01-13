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Фото дня: транспортный коллапс на перекрестке Энгельса и Луначарского в Петербурге

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«Не работает светофор на перекрестке Энгельса-Луначарского! Коллапс…», — поделились утром 13 января в сообществе «Мегаполис. ДТП и ЧП».

Транспортный коллапс на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского в Выборгском районе Петербурга образовался утром 13 января. Причиной стала поломка светофора — трамваи, автобусы и легковые автомобили перекрыли друг другу движение и не могут разъехаться. «Не работает светофор на перекрестке Энгельса-Луначарского! Коллапс…», — поделились в сообществе «Мегаполис. ДТП и ЧП».

«Вспоминается игра, где надо было машинки раздвинуть, чтобы основную машину к финишу довезти», — комментируют петербуржцы. «На данных фотках даже не видно, кто может сделать первый ход», «Первый ход должен сделать мужик в форме с палкой», — отвечают им горожане.

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