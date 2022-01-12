Подростки издевались над девочкой-сиротой в Ленобласти. Чиновники пригрозили им «самыми жесткими мерами»

Видео с издевательствами появилось в сообществе жителей Никольского накануне, 11 января. На кадрах видно, как сразу пятеро мальчиков обижают школьницу в ярко-оранжевой куртке. Сначала подростки гонялись за девочки, позже начали толкать в снег и давать подзатыльники.

«Уважаемые родители! Наверняка узнаете своих отпрысков, проведите беседу со своими детьми. Они минут 15 издевались над этой девочкой, говоря ей, что у нее нет матери и никто ее не защитит. Я их разогнала, но где гарантия, что это не повторится», — написала жительница города. По данным 78.ru, пострадавшая девочка оказалась воспитанницей Ресурсного детского центра в Никольском, где помогают детям-сиротам. С ней работает психолог.

После появления видео с издевательствами уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова начала проверку. «Подобное поведение детей — абсолютная дикость, это недопустимо. Обязательно разберемся, что произошло, кто и за что здесь несет ответственность», — заявила она.