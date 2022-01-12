Подростки издевались над девочкой-сиротой в Ленобласти. Чиновники пригрозили им «самыми жесткими мерами»

В городе Никольское Тосненского района Ленинградской области подростки около 15 минут издевались над своей сверстницей. Пятеро мальчиков обижали девочку, оказавшуюся сиротой. Чиновники грозят задирам «самыми жесткими мерами», уполномоченный по правам ребенка начала проверку.
Видео с издевательствами появилось в сообществе жителей Никольского накануне, 11 января. На кадрах видно, как сразу пятеро мальчиков обижают школьницу в ярко-оранжевой куртке. Сначала подростки гонялись за девочки, позже начали толкать в снег и давать подзатыльники.
«Уважаемые родители! Наверняка узнаете своих отпрысков, проведите беседу со своими детьми. Они минут 15 издевались над этой девочкой, говоря ей, что у нее нет матери и никто ее не защитит. Я их разогнала, но где гарантия, что это не повторится», — написала жительница города. По данным 78.ru, пострадавшая девочка оказалась воспитанницей Ресурсного детского центра в Никольском, где помогают детям-сиротам. С ней работает психолог.
После появления видео с издевательствами уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова начала проверку. «Подобное поведение детей — абсолютная дикость, это недопустимо. Обязательно разберемся, что произошло, кто и за что здесь несет ответственность», — заявила она.
Начальник департамента управления в сфере общего образования и защиты прав детей образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая в свою очередь заявила, что по отношению к подросткам, обижавшим девочку, будут применены «самые жесткие меры». «В Никольский центр направлены наши специалисты, по итогам проверки будут приняты самые жесткие меры к виновным. Девочке будет оказана всяческая помощь, разбираемся», — отметила она.
Сотрудники школы №2, в которой учатся дети, от комментариев отказались, объясним это тем, что давать их не уполномочены — проверкой занимается прокуратура и Следственный комитет. Некоторые ученики школы также отметили, что не видят в произошедшем никакой трагедии.
«Я вообще считаю, что ничего трагичного не произошло: они в школе так же бегают, играют, бьют друг друга. Девочка бы плакала, пыталась убежать или звала на помощь, а так она участвовала в процессе и ничего не делала. […] У нас тут в школе иногда бывает… Про маму пошутят, про папу — у нас между собой разные шутки, думаю, девочка не обижается», — приводит издание слова одного из школьников.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.