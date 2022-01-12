18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге во время реставрации сменят оттенок фасадов Зимнего дворца

Поделиться:

В Петербурге в 2023 году проведут реставрацию главного здания Государственного Эрмитажа. Во время работ сменять и оттенок фасадов. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Shutterstock.com

Как сообщили сотрудники музея, здание перекрасят в более пастельный оттенок зеленого «в соответствии с петербургскими традициями». В пресс-службе также напомнили, что в привычный зеленый цвет Зимний дворец начали красить после Великой Отечественной войны. До этого здание в разные годы было и кирпично-терракотовым, и желто-охристым. Посмотреть архивные изображения цветов здания можно на сайте Эрмитажа.

«Сотрудники Эрмитажа, проводившие специальные исследования истории окраски дворца, полагают, что послевоенное цветовое решение было вполне удачным и в пересмотре не нуждается. Таким же оказалось мнение большинства посетителей Дворцовой площади, откликнувшихся на специальный опрос Эрмитажа», — отметили представители музея.

Посетители также могут увидеть Эрмитаж в разных цветах. К примеру, желтую краску на стенах здания можно встретить в некоторых световых двориках, а фасады со стороны двора Зимнего дворца окрашены в более пастельные тона, чем со стороны площади.

Напомним, о смене оттенка фасадов главного здания Эрмитажа рассказывал директор музея Михаил Пиотровский в декабре 2021 года. Он пояснял, что вопрос о возвращении исторического цвета зданию регулярно обсуждается, а решение по нему принимается с учетом градостроительных норм, требований охраны памятников и общественного мнения.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: