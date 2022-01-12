В Петербурге во время реставрации сменят оттенок фасадов Зимнего дворца

Как сообщили сотрудники музея, здание перекрасят в более пастельный оттенок зеленого «в соответствии с петербургскими традициями». В пресс-службе также напомнили, что в привычный зеленый цвет Зимний дворец начали красить после Великой Отечественной войны. До этого здание в разные годы было и кирпично-терракотовым, и желто-охристым. Посмотреть архивные изображения цветов здания можно на сайте Эрмитажа.

«Сотрудники Эрмитажа, проводившие специальные исследования истории окраски дворца, полагают, что послевоенное цветовое решение было вполне удачным и в пересмотре не нуждается. Таким же оказалось мнение большинства посетителей Дворцовой площади, откликнувшихся на специальный опрос Эрмитажа», — отметили представители музея.

Посетители также могут увидеть Эрмитаж в разных цветах. К примеру, желтую краску на стенах здания можно встретить в некоторых световых двориках, а фасады со стороны двора Зимнего дворца окрашены в более пастельные тона, чем со стороны площади.

Напомним, о смене оттенка фасадов главного здания Эрмитажа рассказывал директор музея Михаил Пиотровский в декабре 2021 года. Он пояснял, что вопрос о возвращении исторического цвета зданию регулярно обсуждается, а решение по нему принимается с учетом градостроительных норм, требований охраны памятников и общественного мнения.