В петербургском ТЦ подрались охранник с покупателями из-за отсутствия QR-кодов

Инцидент произошел у магазина сети «Фамилия» в «Охта Молле» 7 января на Якорной улице. По предварительной информации, конфликт произошел, когда семья из трех человек — мама, папа и 14-летний сын — хотели войти в ТЦ, но их остановил охранник и попросил предъявить QR-коды. Затем он в свой адрес начал получать оскорбления, а затем его ударил в лицо подросток.

Завязалась драка, отец школьника также подключился к потасовке. Троих мужчин доставили в травмпункт Красногвардейского района с различными повреждениями. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой ГУ МВД по Петербургу и области, проводится проверка по данному факту.

Напомним, со 2 января в Петербурге для посещения ресторанов, кафе и торговых центров обязательно необходимо предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Это следует из обновленного постановления городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов.