Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Основой адресной программы оформления города на этот раз стала программа оформления 2020 года, когда отмечалась 75-я годовщина Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она включала в себя оформление памятных мест и мест проведения торжественных мероприятий. Акцент традиционно сделают на центральную часть города — Невский, Лиговский и Суворовский проспекты, а также на проспект Непокоренных, Пискаревский проспект (Пискаревское мемориальное кладбище) и площадь Победы на Московском проспекте.

Программа оформления включает более 45 адресов в 13 районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом и Приморском. На элементах оформления использованы знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медаль «За оборону Ленинграда» с муаровой лентой.

Централизованное украшение города начнется уже на следующей неделе, 20 января. К 25 января будет размещено все оборудование по основной программе оформления, а 27 января на опорах освещения появятся знамена и флаги Победы, а также и флаги России.

Как рассказали «Собака.ru» в медиацентре правительства города, в 2021 году был проведен конкурс детского рисунка, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Работы победителей включены в макеты, которые появятся на рекламных конструкциях города и в метрополитене. К 18 января на рекламных конструкциях, установленных на улицах Петербурга, будут размещены более 260 плакатов разного формата — в том числе электронных. В метрополитене под размещение плакатов будут также задействованы 770 рекламных поверхностей — 70 сторон конструкций на станциях и вестибюлях и 700 поверхностей в вагонах. Кроме того, на 11 электронных дисплеях будет транслироваться видеоролик, а на эскалаторах метрополитена — звуковое поздравление горожан с праздником.