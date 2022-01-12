«Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой — и не будем. Обычно главная ель украшает город до старого Нового года, но по многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение. Демонтаж ели на Дворцовой перенесли с 16 на 25 января. Вот есть поручения, которые особенно приятно исполнять», — сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетались символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения Нового года-2022 стали Дворцовая площадь, где вновь установили живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появился открытый каток.

Первые новогодние украшения снимут уже 15 января. К весне, как и в прошлом году, из главного новогоднего дерева на Дворцовой площади сделают сувенирные часы. Весь процесс демонтажа светящихся украшений займет чуть меньше месяца и завершится к середине февраля.