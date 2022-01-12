Большой петергофский дворец и музей «Особая кладовая» открыты с 10:30 до 18:00 (вход — до 17:00) каждый день, кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца.

Музей «Большой Меншиковский дворец», Церковный павильон Большого Меншиковского дворца и «Ораниенбаум сквозь века» открыты с 10:30 до 18:00 (вход — до 16:30) каждый день, кроме вторника и последней среды месяца.

«Екатерининский корпус», Историко-культурный проект «Государевы потехи», «Банный корпус», дворец «Коттедж», Фермерский дворец, «Дворцовая телеграфная станция», «Картинный дом», дворцы Петра III и Петра I в Стрельне открыты с 10:30 до 17:00 (вход — до 16:00) только в выходные дни.

Нижний парк работает ежедневно с 09:00 до 18:00, парк «Александрия» — с 09:00 до 20:00, парк Ораниенбаума — 09:00 до 19:00.

Для посещения музеев необходимо предоставить документы. Вход в парки свободный, предъявление QR-кода не требуется. Все льготы, действовавшие в летний сезон, сохраняются.

Меняется только день бесплатного посещения для многодетных семей, студентов основных профессиональных образовательных программ, детей до 18 лет и пенсионеров. С 18 октября 2021 по 22 апреля 2022 день бесплатного посещения — второе воскресенье каждого месяца.