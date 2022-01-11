В Петербурге запустили сервис «РЭО Радар», где можно пожаловаться на вывоз мусора и отсутствие баков для сортировки мусора

Сервис собирает жалобы горожан на некачественную уборку и вывоз твердых бытовых отходов, а также утилизацию опасного мусора, отсутствия контейнеров для раздельного сбора отходов и других причин. Заявку можно оставить на сайте, заполнить форму и прикрепить фото с проблемой.

С начала января петербуржцы всего внесли только семь жалоб на работу «Невского экологического оператора». Однако представители сервиса уверяют, что он станет необходимым инструментом для улучшения качества услуг по обращению с отходами.

В компании считают, что сервис уже успешно работает и в других регионах. С 2019 года, когда сервис заработал, удалось решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.