Дороги в «красном»: в Петербурге собрались 9-балльные пробки

В Петербург после длинных новогодних праздников вернулись вечерние пробки. Уже, согласно данным «Яндекс.Пробок», заторы «доросли» до 9 баллов.
Сложная дорожная ситуация фиксируется на Садовой, Невском, Каменноостровском проспекте на Петроградской стороне, Выборгской и Пироговской набережных, в районе Светлановской площади. Помимо этого, пробки собрались и на востоке КАДа.
На внешнем кольце собрался затор в 5 километров от Мурманского шоссе к Колтушскому. Также затруднено движение и в районе Комсомольской площади. По предварительным прогнозам ожидается, что пробки пойдут на спад в ближайший час, а уже к 9 вечера они будут не больше 3 баллов.
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