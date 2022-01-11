МЧС предупредило петербуржцев об изморози на дорогах

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, 11 января в Петербурге с сохранением на ночь 12 января местами ожидается изморозь. Спасатели рекомендуют горожанам передвигаться по дорогам осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом. Также следует держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 12 января, в Петербурге ожидается переменная облачность. Обойдется без существенных осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер юго-западный, южный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночное время суток -15…-17 градусов, в окрестностях до -20, днем -6…-8. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 13 января, синоптики прогнозируют облачную, днем с прояснениями погоду. Ночью пройдет небольшой снег, утром переходящий в мокрый с дождем, местами образуется гололед. Утром и днем порывы ветра будут усиливаться. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем от 2 до 4 со знаком «плюс». На дорогах по-прежнему гололедица.

В пятницу, 14 января, в Петербурге будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем переходящие в просто снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов, на дорогах гололедица.