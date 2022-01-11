На набережной Фонтанки пожарные тушат доходный дом Сорокина

Возгорание произошло на верхних этажах здания дома №139 на набережной Фонтанки. Огонь тушат на площади в 38 квадратных метров. Из-за угрозы распространения в 13:16 ранг пожара повысили до второго номера сложности.

Как пишет «Фонтанка», очаг пожара расположен на втором этаже пристройки к дому. Огонь по перекрытиям добрался на третий этаж. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают 16 единиц техники и 68 человек личного состава. Также на месте происшествия находится автомобиль скорой помощи.

Здание на набережной Фонтанки, 139, известно как доходный дом Сорокина. Его возвели в 1896-1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым. В 2001 постройку включили в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».