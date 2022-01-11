Стоимость транспондера для проезда по ЗСД изменится впервые за 7 лет

Приказ «Об утверждении стоимости Транспондера и размера арендной платы за пользование Транспондером» вступит в силу с 18 января. Согласно документу, со следующего вторника стоимость приобретения в собственность одного устройства составит 1 500 рублей, аренда обойдется в 100 рублей в месяц.

За все время работы ЗСД компанией «Магистраль Северной столицы» было реализовано порядка 900 тысяч транспондеров. С их помощью проезд оплачивают в 92% случаев.

Приобрести устройства можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, через сервис доставки iGooods и на пунктах оплаты ЗСД. Последние могут быть недоступны в период с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 из-за высокой загруженности дороги.

Транспондер — это приемо-передающее устройство, которое предоставляет возможность безостановочного скоростного проезда на пунктах взимания платы. Устанавливается на лобовое стекло транспортного средства, имеет уникальный лицевой счет и идентификационный PAN-номер. Достаточно снизить скорость до 30 километров в час и сохранять дистанцию с впереди идущим транспортным средством, чтобы деньги списались автоматически.