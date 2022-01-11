Обустроенный петербуржцами сквер возле «Космонавта» могут снести из-за жалобы жителя Семенцов

Сквер возле клуба «Комсонавт» был обустроен петербуржцами летом 2021 года. Здесь установили летний амфитеатр, стол для тенниса и даже домик для кошек, а также разбили городской огород. С наступлением нового летнего сезона планировалось установить здесь новые арт-объекты «Зеркальные глаза» — «чтобы было ощущение, что за тобой наблюдают», и тем самым «проверить гипотезу о том, что при постоянном надзоре люди будут лучше соблюдать чистоту». В углу должны были появиться прожекторы на солнечных батареях, по периметру — флажки и гирлянды «для разрешения вопроса по свету».

В процессе обсуждения концепции развития сквера выяснилось, что на него была подана жалоба одного из местных жителей, и по закону Комитет по благоустройству обязан снести все объекты, так как они не согласованы и находятся на территории города.

Сегодня, 11 января, состоялась встреча активистов и жителей района с комиссией от садово-паркового предприятия «Центральное». Как рассказал «Собака.ru» один из организаторов соседского сообщества в Семенцах, в ходе встречи обсуждалась несанкционированная установка конструкций в сквере, «в целом прошла конструктивно». «Пришли представители СПХ, у них жалоба от какого-то жителя. По закону должны снести. Но мы договорились, что сначала напишем коллективное обращение в Комитет по благоустройству и в другие инстанции, а потом будем продолжать диалог. Надеемся, пока мы в этом процессе, объекты не снесут и не вернут сквер в былое уныние», — отметил он.