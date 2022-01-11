Как рассказали «Собака.ru» в команде Василеостровского рынка, площадь катка, открывшегося во внутреннем дворе, составляет 540 квадратных метров, комфортно кататься здесь могут одновременно 40 человек. Продолжительность сеанса составит 45 минут, посетить каток можно с 11:00 до 22:00 в будние дни, а с пятницы по воскресенье — задержаться еще на час, до 23:00. Также здесь можно приобрести абонементы на катания. Четыре сеанса обойдутся в 1 600 рублей, шесть — 2 100 рублей, восемь сеансов — 2 400.

Стоимость билета на каток составит 500-700 рублей, купить его можно только в кассе, расположенной во дворе рынка. Отдельных камер хранения нет, но вещи можно оставить в пункте проката коньков. Последний обойдется в 250 рублей, в качестве залога можно оставить 1 тысячу рублей или документ, удостоверяющий личность. Размерная сетка прокатных коньков — от 28 до 47.

Также на катке доступно обучение от спортивного клуба «СБС», разработаны три программы. «Хочу научиться» включает в себя индивидуальное катание с тренером, доступное для детей от 4-х лет и взрослых. «Спортивная Семья» — это индивидуальное катание с тренером семьей от двух до четырех человек. Программа «Детский лед» подойдет для группового катания на льду детей от 4-х лет.