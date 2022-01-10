В Петербурге скорая помощь застряла в огромном сугробе. Вытолкать ее смогли только с седьмого раза

«Скорая приехала, застряла. Чтобы тебя довезли до больницы, надо помочь, чтобы она выехала, потому что никто ничего не убирает. Вот так вот классно у нас. Спасибо Беглову!» — сказала за кадром горожанка.

Как пишет «Фонтанка» со слов женщины, инцидент произошел у дома №8 на Псковской улице прошлым вечером. Машину получилось вытолкать из снежного плена только с седьмого раза.

«Фонтанке» женщина рассказала, что история произошла накануне у дома 8 по Псковской улице, около 16:40, и вытолкать машину удалось раза с седьмого. В пресс-службе скорой помощи нашему изданию ответили, что прокомментировать информацию смогут только завтра.

А ранее, 10 января, в центре Петербурга огромная глыба льда свалилась на голову 25-летней девушке. У пострадавшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. Напомним, в больницы Петербурга ежедневно попадают по 20 человек, пострадавших из-за падения на улицах. Такую статистику привели в Комитете по здравоохранению города.