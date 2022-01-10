В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за экстремальных морозов

По данным Росгидрометцентра России, с 3 утра до 11 часов 11 января на территории Петербурга объявят «желтый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Местами она будет доходить до -20 градусов.

Петербуржцев просят быть предельно осторожными и, по возможности, просят воздержаться от поездок.

Напомним, Петербург обновил рекорд высоты снежного покрова. Уже третий с начала 2022 года. Сугробы в городе достигли 37 сантиметров, а в Ленинградской области — уже более 60!