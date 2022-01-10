18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за экстремальных морозов

Поделиться:

В Петербург уже этой ночью придут сильные морозы. Синоптики обещают, что температура воздуха опустится до -20 градусов.

Shutterstock.com

По данным Росгидрометцентра России, с 3 утра до 11 часов 11 января на территории Петербурга объявят «желтый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Местами она будет доходить до -20 градусов.

Петербуржцев просят быть предельно осторожными и, по возможности, просят воздержаться от поездок.

Напомним, Петербург обновил рекорд высоты снежного покрова. Уже третий с начала 2022 года. Сугробы в городе достигли 37 сантиметров, а в Ленинградской области — уже более 60!

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: