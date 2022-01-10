Если хочется весны в середине января: Ботсад продлил выставку орхидей и бромелий

В Большой Пальмовой оранжерее представлены более 100 видов орхидей, которые крайне редко покидают закрытые фондовые оранжереи и демонстрируются публике. Так, впервые можно увидеть орхидею абсолютно черного цвета Catasetum, подаренную Вологодским Музеем орхидей. Сотрудники сада также обещают, что «особым сюрпризом» для посетителей станет Венерин башмачок из Вьетнама (Paphiopedilum malipoense), расцветший впервые за пять лет.

«На площади более 1 тысячи квадратных метров «Тропического леса», под куполом оранжерей можно будет насладиться роскошью цветения таких орхидей, как ванды, катлеи, цимбидиумы, целогины, калянты и другие, оценить уникальную декоративность листвы драгоценных орхидей, познакомиться с разнообразием и хрупкой необычностью миниатюрных орхидей», — говорят сотрудники Ботанического сада.

Другие «участники» выставки, представители семейства Бромелиевые (Bromeliaceae), не уступают в яркости и необычности орхидеям. Посетители смогут увидеть самую крупную в коллекции сада бромелию — эхмею Королевы Марии, загадочные «Слезы королевы» или Бильбергию, многообразие «звездных» гусманий и «седовласых» тилландсий. В экспозиции будет представлен и знакомый всем представитель этого семейства — новогодний ананас.

Выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги» будет доступна для посещения с 11 по 16 января в режиме экскурсий с 11:00 до 16:30. Группы формирует кассир по мере подхода посетителей. Тропический и Субтропический оранжерейные маршруты в эти дни также работают в режиме экскурсий. Взрослый билет обойдется в 500 рублей, детский — в 350.