В Петербурге девушку доставили в больницу с сотрясением мозга из-за падения огромной глыбы льда

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел в ночь на 10 января у дома №24 по Литейному проспекту. Девушку доставили в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В администрации Центрального района отметили, что пострадавшая сама обратилась в больницу за помощью. Госпитализация ей не потребовалась. После оказания первой помощи ее отпустили домой.

«10 января в 01:48 в травмпункт №38 обратилась 25-летняя жительница Центрального района. Она сообщила медикам, что пострадала в результате падения наледи с крыши бизнес-центра на Литейном проспекте, д. 26. Инцидент произошел в 23:30», — отметили в администрации.

Напомним, в больницы Петербурга ежедневно попадают по 20 человек, пострадавших из-за падения на улицах. Такую статистику привели в Комитете по здравоохранению города.