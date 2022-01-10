В Петербурге могут ужесточить коронавирусные ограничения из-за «омикрона»

«Как будет развиваться ситуация дальше? Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием «омикрон»-вируса? Не исключается, конечно. И может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер», — заявил Лисовец, отвечая на вопрос «Фонтанки».

Ирина Чхинджерия поддержала слова Лисовца и отметила, что исходя из нынешней эпидемиологической обстановки, противоэпидемические меры будут усилены. Председатель комитета по здравоохранению также подчеркнул, что в городе важно добиться исполнения тех ограничений, которые уже существуют: QR-коды и медотводы в общественных местах. Лисовец отметил, что выполнение этих правил в нынешней ситуации может быть достаточным.

Чхинджерия добавила, что в Петербурге находятся пациенты с «омикрон»-штаммом. Они прибыли в основном из Африки, их изолировали, а за контактными лицами ведется наблюдение.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 666 тысяч, в Москве — 2 миллиона 55 тысяч, в Петербурге — 865 тысяч, в мире — 307 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».