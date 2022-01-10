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В больницы Петербурга попадают по 20 человек ежедневно из-за падений на улицах

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В больницы Петербурга ежедневно попадают по 20 человек, пострадавших из-за падения на улицах. Такую статистику привели в Комитете по здравоохранению города.

Shutterstock.com

«В результате падения на улицах среднесуточная госпитализация составляла порядка 20 человек. Это пациенты, лечение которых потребовало госпитализации той или иной продолжительности», — заявил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, показатель этой значительно ниже, чем в предыдущие годы. Ранее в больницы увозили по 36-38 человек ежедневно — таким образом, снижение составило порядка 50%.

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Также глава комздрава рассказал о нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. По словам Лисовца, она « не была чрезмерной и оказалась меньше, чем в прошлом году». «Количество пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в стационарах и на амбулаторном этапе, остается стабильным и составляет 25-26 тысяч человек», — добавил он.

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