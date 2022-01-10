В больницы Петербурга попадают по 20 человек ежедневно из-за падений на улицах

«В результате падения на улицах среднесуточная госпитализация составляла порядка 20 человек. Это пациенты, лечение которых потребовало госпитализации той или иной продолжительности», — заявил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, показатель этой значительно ниже, чем в предыдущие годы. Ранее в больницы увозили по 36-38 человек ежедневно — таким образом, снижение составило порядка 50%.

Также глава комздрава рассказал о нагрузке на систему здравоохранения в новогодние праздники. По словам Лисовца, она « не была чрезмерной и оказалась меньше, чем в прошлом году». «Количество пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в стационарах и на амбулаторном этапе, остается стабильным и составляет 25-26 тысяч человек», — добавил он.

Первая рабочая неделя 2022 года в Петербурге начинается с похолодания. Если в понедельник горожане еще позволят себе не утепляться, то ко вторнику стоит подготовиться — температура воздуха опустится до -20 градусов. Также Петербург обновил рекорд высоты снежного покрова. Уже третий с начала года. Сугробы в городе достигли 37 сантиметров, а в Ленинградской области — уже более 60!