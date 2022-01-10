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Когда в Петербурге начнут убирать новогодние украшения? Названа дата

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В Петербурге уже готовятся убирать новогодние украшения, радовавшие петербуржцев на улицах города. Рассказываем, когда их начнут снимать.

Maria Spb / Shutterstock.com

Как рассказал 78.ru директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, первые новогодние украшения снимут уже 15 января. Тогда же специалисты начнут демонтаж главной ели на Дворцовой площади — из нее, как и в прошлом году, к весне сделают сувенирные часы.

Весь процесс демонтажа светящихся украшений займет чуть меньше месяца и завершится к середине февраля.

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2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетались символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения Нового года-2022 стали Дворцовая площадь, где вновь установили живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появился открытый каток.

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