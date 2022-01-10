Как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, ссылаясь на данные метеостанции Петербурга, сегодня, 10 января, высота снежного покрова в городе достигла 37 сантиметров. «Это произошло впервые с начала нынешней зимы. До этого, 7 и 9 января, был отмечен снежный покров высотой 36 сантиметров», — уточнил он.

Обновилось достижение и в Ленинградской области. В Лодейном Поле, снежный покров, также впервые с начала зимы, подрос до 66 сантиметров. Догоняет его город Тихвин — там снежный покров также достиг 66 сантиметров.

Первая рабочая неделя 2022 года в Петербурге начинается с похолодания. Если в понедельник горожане еще позволят себе не утепляться, то ко вторнику стоит подготовиться — температура воздуха опустится до -20 градусов. Рассказываем о погоде на ближайшие дни.