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Снежный покров в Петербурге достиг 37 сантиметров в высоту. В Ленобласти — более 60!

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Петербург обновил рекорд высоты снежного покрова. Уже третий с начала 2022 года. Сугробы в городе достигли 37 сантиметров, а в Ленинградской области — уже более 60!

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

Как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, ссылаясь на данные метеостанции Петербурга, сегодня, 10 января, высота снежного покрова в городе достигла 37 сантиметров. «Это произошло впервые с начала нынешней зимы. До этого, 7 и 9 января, был отмечен снежный покров высотой 36 сантиметров», — уточнил он.

Обновилось достижение и в Ленинградской области. В Лодейном Поле, снежный покров, также впервые с начала зимы, подрос до 66 сантиметров. Догоняет его город Тихвин — там снежный покров также достиг 66 сантиметров.

Первая рабочая неделя 2022 года в Петербурге начинается с похолодания. Если в понедельник горожане еще позволят себе не утепляться, то ко вторнику стоит подготовиться — температура воздуха опустится до -20 градусов. Рассказываем о погоде на ближайшие дни.

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