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Движение трамваев по улице Коллонтай закрыли на месяц для проведения ремонта

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С сегодняшнего дня, 10 января, трамвайное движение по улице Коллонтай закрыто. В течение месяца здесь будут проводить ремонт путей.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Как сообщают в Комитете по транспорту Петербурга, с 10 по 31 января на улице Коллонтай будут ремонтировать трамвайные пути. Работы проводятся в рамках программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. Трамваи маршрутов № 10, №27 и №65 будут направлены в объезд ремонтируемого участка по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту.

На период ремонтных работ организован временный автобусный маршрут №4М по трассе «Проспект Солидарности — улица Коллонтай — Дальневосточный проспект — метро «Новочеркасская» с интервалами движения 12-13 минут в часы «пик» и 20 минут в остальное время. Кроме того, дополнительные троллейбусы выйдут на маршрут №33.

«Специалисты Комитета по транспорту будут следить за ситуацией и при необходимости принимать меры по усилению движения общественного транспорта», — пообещали в комитете.

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