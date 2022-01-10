Движение трамваев по улице Коллонтай закрыли на месяц для проведения ремонта

Как сообщают в Комитете по транспорту Петербурга, с 10 по 31 января на улице Коллонтай будут ремонтировать трамвайные пути. Работы проводятся в рамках программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. Трамваи маршрутов № 10, №27 и №65 будут направлены в объезд ремонтируемого участка по улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту.

На период ремонтных работ организован временный автобусный маршрут №4М по трассе «Проспект Солидарности — улица Коллонтай — Дальневосточный проспект — метро «Новочеркасская» с интервалами движения 12-13 минут в часы «пик» и 20 минут в остальное время. Кроме того, дополнительные троллейбусы выйдут на маршрут №33.

«Специалисты Комитета по транспорту будут следить за ситуацией и при необходимости принимать меры по усилению движения общественного транспорта», — пообещали в комитете.