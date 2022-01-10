По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена тыловой частью уходящего циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, а температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться.

Температура воздуха сегодня в городе составит -4…-6 градусов, по области -4…-9. К вечеру похолодает до -10…-12 в Петербурге и -9…-14 на территории региона. Ветер ожидается северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

К утру вторника, 11 января, морозы в Петербурге окрепнут до -16…-18 градусов, а уже следующей ночью температура воздуха опустится ниже 20 градусов со знаком «минус».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 января, ночью ожидается небольшая, днем переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Местами изморозь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -19…-21 градусов, днем -13…-15. На дорогах образуется гололедица.

В среду, 12 января, ночью в Петербурге переменная облачность и по-прежнему без существенных осадков, однако днем облаков станет больше, а также пройдет небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный, южный — ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток -17…-19 градусов, днем -8…-10. На дорогах продолжит образовываться гололедица.