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Петербурженка сфотографировала краснокнижных серых куропаток. Посмотрите на них!

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Петербурженка встретила на берегу Охты стаю серых куропаток. Это редкие птицы, которые внесены в Красную книгу Петербурга как исчезающий вид. Куропатки неплохо переживают зиму — они заняты поиском пищи, а также войной с воронами.

ВК: Птицы СПб и России
ВК: Птицы СПб и России
ВК: Птицы СПб и России
ВК: Птицы СПб и России
ВК: Птицы СПб и России

Фоторепортаж о буднях серых куропаток опубликован в сообществе «Вконтакте» «Птицы СПб и России». В комментариях читатели не только восхитились маленькими птичками, но и вспомнили, как сами встречались с ними.

«Когда-то мой дедушка их подкармливал зимой. Под амбар, где снега нет, совок зерна кинет, они и прибегают», — рассказала читательница Ирина. «Сегодня встретил в Красносельском районе, в гаражах. Даже зафиксировать не успел, взлетели и за следующую секцию гаражей упорхнули», — заявил Валентин.

Судя по рассказу автора фото, зимой краснокнижным птицам скучать некогда. Куропатки клюют зерна из сухих растений и кучкуются, чтобы согреться. Есть у них и враги. «Прилетели вороны и самцы куропаток их гоняли», — написала петербурженка.

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