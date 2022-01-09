Фоторепортаж о буднях серых куропаток опубликован в сообществе «Вконтакте» «Птицы СПб и России». В комментариях читатели не только восхитились маленькими птичками, но и вспомнили, как сами встречались с ними.

«Когда-то мой дедушка их подкармливал зимой. Под амбар, где снега нет, совок зерна кинет, они и прибегают», — рассказала читательница Ирина. «Сегодня встретил в Красносельском районе, в гаражах. Даже зафиксировать не успел, взлетели и за следующую секцию гаражей упорхнули», — заявил Валентин.



Судя по рассказу автора фото, зимой краснокнижным птицам скучать некогда. Куропатки клюют зерна из сухих растений и кучкуются, чтобы согреться. Есть у них и враги. «Прилетели вороны и самцы куропаток их гоняли», — написала петербурженка.