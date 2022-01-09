В центре Петербурга прошел велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Впрочем, одними только велосипедами дело не ограничилось. В мероприятии принимал участие еще и желтый велокабриолет - автомобиль, который на самом деле модифицированный велосипед. Его построил петербуржец Игорь Баронас, который уже много лет создает необычные велосипеды.



Как сообщают организаторы велопарада, их акция призвана «показать, что зимой по Петербургу можно ездить на велосипеде». «Нам всем необходима безопасная, доступная и комфортная инфраструктура и среда, уборка снега, удаления льда, меньше реагентов и соли», — говорится в соцсетях мероприятия.