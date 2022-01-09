В центре Петербурга прошел велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Несколько десятков человек на велосипедах и в новогодних костюмах проехали по набережной Фонтанки до Марсова поля, а затем направились на Дворцовую площадь. Так прошел девятый велопарад Дедов Морозов и Снегурочек, организованный велопешеходной ассоциацией «Пошли-поехали».
Впрочем, одними только велосипедами дело не ограничилось. В мероприятии принимал участие еще и желтый велокабриолет - автомобиль, который на самом деле модифицированный велосипед. Его построил петербуржец Игорь Баронас, который уже много лет создает необычные велосипеды.
Как сообщают организаторы велопарада, их акция призвана «показать, что зимой по Петербургу можно ездить на велосипеде». «Нам всем необходима безопасная, доступная и комфортная инфраструктура и среда, уборка снега, удаления льда, меньше реагентов и соли», — говорится в соцсетях мероприятия.
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