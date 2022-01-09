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В Петербург возвращается тепло, но стоит ждать снега

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Теплый атмосферный фронт накрыл Санкт-Петербург, в результате чего морозы, накрывшие город, отступили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Однако специалист предупреждает: временами возможен снег. 

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Как сообщает Леус, фронт закроет небо плотными облаками, вызовет снег и повысит показания термометров до -4…-6 градусов в городе и -3…-8 градусов в Ленобласти. Это на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ветер ожидается южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы.

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