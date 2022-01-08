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В аэропорту «Пулково» на 12 часов задержали вылет пассажирского самолета в Шарм-эль-Шейх

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В петербургском аэропорту «Пулково» уже более 12 часов задерживается вылет рейса ZF 997 авиакомпании Azur Air в Шарм-эль-Шейх. Транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры рейса, вылет переносят уже не первый раз. После сообщений о поломке первого самолета, туристам предоставили новый, но и он оказался неисправен.

Сообщается, что перенос вылета связан с техническими неполадками самолета. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки. По данным пресс-службы ведомства, пассажирам предоставили горячую еду и напитки.

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