В аэропорту «Пулково» на 12 часов задержали вылет пассажирского самолета в Шарм-эль-Шейх

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры рейса, вылет переносят уже не первый раз. После сообщений о поломке первого самолета, туристам предоставили новый, но и он оказался неисправен.

Сообщается, что перенос вылета связан с техническими неполадками самолета. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки. По данным пресс-службы ведомства, пассажирам предоставили горячую еду и напитки.