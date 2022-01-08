В Петербурге остаются более 100 тысяч нерешенных жалоб из-за неубранного снега

Чаще всего жители жалуются на неубранный снег и наледь во дворах. Больше всего обращений приходит из Невского, Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Петербуржцы недовольны качеством отчисткой дворов, улиц, на спусках к воде и в подземных пешеходных переходах.

Большая часть жалоб поступили на портал еще в декабре. Но и на них городские службы не успели ответить. На сегодняшний день на сайте зарегистрировали 115,7 тысяч жалоб, около 2,4 тысячи находится на модерации.

Напомним, в Петербурге из-за плохой уборки мусора возбудили почти 40 дел. Жилищная инспекция отчиталась о результатах проверки придомовых территорий многоквартирных домов в период новогодних праздников, пишет пресс-служба Смольного. Штрафов выписали на более чем 4,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с конца ноября в Петербурге вывезли более 1,48 миллиона снега — это больше, чем за всю зиму 2021-го года. Об этом пишет комитет по благоустройству.