В Петербурге заработали пункты по приему елок на переработку. Вот список адресов

В Петербурге запустили акцию «Елки, палки и щепа». Горожане смогут сдать в специальных пунктах по всему городу живые ели на переработку. Рассказываем, где это можно сделать.
В городе будут работать до 31 января около 40 пунктов. Их расположили в Адмиралтейском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском районах Петербурга, а также в Кудрово, Новоселье и Буграх. Точные адреса можно узнать здесь.
Основной сбор деревьев пройдет 16 и 17 января. Помимо этого, с 13 января начнет работу экотакси: они смогут приехать по указанному адресу и забрать дерево. Его можно будет вызвать 20, 27 января и 3 февраля.
Организаторы также напоминают, что можно сдать не только целые деревья, но и ветки. Предварительно с елей нужно снять все украшения, мишуру, серпантин, искусственный снег и другое. После переработки щепу отправят в конно-спортивные клубы «Кентаврик», РКЦентр «ВЕЛЕС» и Царскосельский «Александрова дача».
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