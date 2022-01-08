«В ожидании теплого фронта»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие сутки

Специалист уточнил, что антициклон сменит теплый атмосферный фронт, который приближается с запада. Из-за этого в городе будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге будет -8…-10 градусов, а в области -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Помимо этого, эксперт добавил, что прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала января. Ночью столбики термометров опустились до -15,9 градуса.