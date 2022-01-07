В Петербурге появилась необычная скульптура из снега. Местные назвали существо тигрозавром

В сообществе «Петроградская сторона» опубликовали фотографии необычной снежной скульптуры. В комментариях существу дали имя и пытаются найти автора.
В Facebook-сообществе «Петроградская сторона» опубликовали фотографии необычной снежной скульптуры. Существо очень похоже на дракона, но в комментариях ему дали имя тигрозавр. Сообщается, что скульптуру можно увидеть на Крестовском острове, однако точный адрес не указан.
Местные жители остались довольны скульптурой и пытаются найти ее автора. Его имя неизвестно, однако одна из петербурженок рассказала, что видела, как некий молодой человек ранее лепил очень похожего дракона на Малом Проспекте Петроградской стороны. «Я выразила свое восхищение, но спросить, кто он, постеснялась», — пишет женщина.
Также в комментариях шутят, что создание таких скульптур — отличный способ избавиться от сугробов в Петербурге. Напомним, в преддверии Рождества в городе расчистили маршруты к часовням и храмам, а суммарно с конца ноября из Петербурга вывезли больше снега, чем за всю прошлую зиму.
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