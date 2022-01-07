В Петербурге появилась необычная скульптура из снега. Местные назвали существо тигрозавром

В Facebook-сообществе «Петроградская сторона» опубликовали фотографии необычной снежной скульптуры. Существо очень похоже на дракона, но в комментариях ему дали имя тигрозавр. Сообщается, что скульптуру можно увидеть на Крестовском острове, однако точный адрес не указан.

Местные жители остались довольны скульптурой и пытаются найти ее автора. Его имя неизвестно, однако одна из петербурженок рассказала, что видела, как некий молодой человек ранее лепил очень похожего дракона на Малом Проспекте Петроградской стороны. «Я выразила свое восхищение, но спросить, кто он, постеснялась», — пишет женщина.