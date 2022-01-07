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В Петербурге из-за коронавируса отменили фестиваль «Рождественская звезда»

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Фестиваль «Рождественская звезда», который должен был пройти на стрелке Васильевского острова 7 и 8 января, отменен. Об этом в соцсетях сообщили организаторы мероприятия. 

vk.com/festivalfire

В Петербурге отменен ежегодный фестиваль «Рождественская звезда», который должен был пройти на стрелке Васильевского острова 7 и 8 января. По словам организаторов, такое решение было принято в связи с коронавирусом. 

Сообщение об отмене мероприятия было опубликовано накануне, 6 января. Напомним, в фестивале «Рождественская звезда» принимали участие коллективы пиротехников и артисты театров огня со всего мира. В прошлом году «Рождественская звезда» прошла в формате онлайн. 

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