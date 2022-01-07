На Рождество в Петербурге ожидаются морозы и снегопад

На Рождество в Петербурге начнут крепчать морозы. Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, город ждут морозы -9...-11 градусов, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Также ожидается кратковременный снегопад.



Также Леус напоминает, что в Северной Столице были и более суровые рождественские морозы. «В 2017 году в Рождество температура опускалась до −20,6°, а суточный рекорд для 7 января установлен в 1987 году и составляет −29,2°», — написал специалист.



Напомним, ранее в Петербурге прошла подготовка к празднованию Рождества. Территории у часовен, храмов и на подходах к культовым местам убрали от снега, а также внимание уделили маршрутам от станций метрополитена и остановок транспорта.