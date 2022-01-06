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На Дворцовом мосту включат переливающуюся подсветку в честь Рождества

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В ночь с 6 на 7 января на Дворцовом мосту включат переливающуюся подсветку в честь Рождества. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет»

Shutterstock

Так, уже завтра вечером заработает архитектурно-художественная подсветка моста будет в праздничном динамическом режиме. Ее включат в 16:25 и выключат только утром пятницы. В «Ленсвете» уточнили, что для подсветки Дворцового моста используют свыше 600 светодиодных светильников, которые управляются дистанционно из производственно-диспетчерской службы.

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