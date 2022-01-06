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В Петербурге тщательно расчищают маршруты к часовням и храмам перед Рождеством

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Сегодня улицы Петербурга чистят 1079 единиц техники и 1137 работников ручного труда. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству.

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При этом тщательно убираются проводится уборка территорий у часовен, храмов и на подходах к культовым местам в преддверии Рождества. Особое внимание уделяют маршрутам от станций метрополитена и остановок транспорта.

«По прогнозу синоптиков, после непродолжительной оттепели в город вновь возвращаются морозы, которые могут способствовать образованию гололедицы на дорогах. Службы для борьбы с наледью обрабатывают дорожное полотно противогололёдными материалами», — отчитались в Смольном.

В комитете также уточнили, что с начала сезона с городских улиц уже собрано и отправлено на утилизацию более 1,5 млн кубометров снега.

Ранее в Смольном сообщили, что в Петербурге с конца ноября вывезли больше снега, чем за всю прошлую зиму. Тогда из-за циклона «Юмит» снегопад засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега. Всего с начала зимнего периода высота снега в Петербурге составила более 1 метра.

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