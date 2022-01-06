В Петербурге тщательно расчищают маршруты к часовням и храмам перед Рождеством

При этом тщательно убираются проводится уборка территорий у часовен, храмов и на подходах к культовым местам в преддверии Рождества. Особое внимание уделяют маршрутам от станций метрополитена и остановок транспорта.

«По прогнозу синоптиков, после непродолжительной оттепели в город вновь возвращаются морозы, которые могут способствовать образованию гололедицы на дорогах. Службы для борьбы с наледью обрабатывают дорожное полотно противогололёдными материалами», — отчитались в Смольном.

В комитете также уточнили, что с начала сезона с городских улиц уже собрано и отправлено на утилизацию более 1,5 млн кубометров снега.