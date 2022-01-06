Ночью прошел очередной рейд по заведениям Петербурга. Составлено 4 протокола

Список адресов был составлен на основе поступивших обращений граждан. Всего они обошли 10 заведений. В частности, нарушения были выявлены в ресторане Mercado del sol на улице Белинского. Посетители здесь находились в запретное время, а также отсутствовала специальная разметка. При этом персонал был без масок.

Также посетители в неположенное время были обнаружены в баре «Угрюмочная» на улице Рубинштейна. У заведения не было QR-кода и разметки, а сотрудники заведения работали без средств индивидуальной защиты.

Среди нарушителей назвали и кафе Kiki на Тележной улице, где не было QR-кода и разметки. А в заведении на Гончарной улице, д. 5, помимо прочего, курили кальяны, что запрещено постановлением правительства Петербурга.

В общей сложности составлено 4 протокола. «Нарушителей ждет ответственность в соответствии с действующим законодательством»,— добавили в районной администрации.