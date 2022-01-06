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Синоптик: в Петербург возвращаются морозы после оттепели

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Сегодня, 6 января, на смену оттепели в Петербург придут морозы. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Как рассказал синоптик, на погоду все еще будет влиять обширный циклонический вихрь «Юмит», но теперь он «будет разворачиваться к региону своей холодной тыловой частью». «Небо по-прежнему будет закрыто плотными и низкими облаками, пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — отметил он.

Так, днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, а вечером может похолодать до -8. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Кроме того, вчера была зафиксирована самая высокая температура января — до 1,9 градуса, добавил Леус.

Напомним, в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до пятницы из-за гололедицы. Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность и воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП.

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