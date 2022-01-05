В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до пятницы из-за гололедицы

В Петербурге «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до пятницы, 7 января. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Гидрометцентр.
Так, из-за погодных условий «желтый» уровень опасности на территории Петербурга будет действовать до 12 часов 7 января. Как пояснили в Смольном, это второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность и воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Совсем недавно за сутки почти 30 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда.
Напомним, снежную погоду и потепление в Петербург принес циклон «Юмит». Сегодня он также будет влиять на погоду в городе — читаем прогноз синоптика. Ранее стало известно о том, что минувший декабрь в Петербурге признан самым холодным за последние 9 лет. И это еще не все! Он попал в пятерку самых морозных в XXI веке.
Также в Смольном сообщили о том, что с конца ноября в Петербурге вывезли более 1,48 миллиона снега — это больше, чем за всю зиму 2021-го года.
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