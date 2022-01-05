18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до пятницы из-за гололедицы

Поделиться:

В Петербурге «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до пятницы, 7 января. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Гидрометцентр.

Shutterstock

Так, из-за погодных условий «желтый» уровень опасности на территории Петербурга будет действовать до 12 часов 7 января. Как пояснили в Смольном, это второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность и воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Совсем недавно за сутки почти 30 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда.

Напомним, снежную погоду и потепление в Петербург принес циклон «Юмит». Сегодня он также будет влиять на погоду в городе — читаем прогноз синоптика. Ранее стало известно о том, что минувший декабрь в Петербурге признан самым холодным за последние 9 лет. И это еще не все! Он попал в пятерку самых морозных в XXI веке.

Также в Смольном сообщили о том, что с конца ноября в Петербурге вывезли более 1,48 миллиона снега — это больше, чем за всю зиму 2021-го года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: