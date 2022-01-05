В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до пятницы из-за гололедицы

Напомним, снежную погоду и потепление в Петербург принес циклон «Юмит». Сегодня он также будет влиять на погоду в городе — читаем прогноз синоптика. Ранее стало известно о том, что минувший декабрь в Петербурге признан самым холодным за последние 9 лет. И это еще не все! Он попал в пятерку самых морозных в XXI веке.

Также в Смольном сообщили о том, что с конца ноября в Петербурге вывезли более 1,48 миллиона снега — это больше, чем за всю зиму 2021-го года.