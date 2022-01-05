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Смольный: в Петербурге с конца ноября вывезли больше снега, чем за всю прошлую зиму

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С конца ноября в Петербурге вывезли более 1,48 миллиона снега — это больше, чем за всю зиму 2021-го года. Об этом пишет комитет по благоустройству.

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Так, зимой прошлого года вывезли порядка 1,355 миллиона кубометров. Кроме того, в комитете рассказали о том, что с последствиями циклонического вихря «Юмит» пришлось разбираться более 1000 машинам. Из-за циклона ночью снегопад засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега. Всего с начала зимнего периода высота снега в Петербурге составила более 1 метра.

А сегодня дороги и тротуары чистят 1056 единиц техники и 1068 работников ручного труда. Добавим, что за сутки на утилизацию отправили свыше 45,7 тысячи кубометров снега.

Напомним, снежную погоду и потепление в Петербург принес циклон «Юмит». Сегодня он также будет влиять на погоду в городе — читаем прогноз синоптика. Ранее стало известно о том, что минувший декабрь в Петербурге признан самым холодным за последние 9 лет. И это еще не все! Он попал в пятерку самых морозных в XXI веке.

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