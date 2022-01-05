Смольный: в Петербурге с конца ноября вывезли больше снега, чем за всю прошлую зиму

Так, зимой прошлого года вывезли порядка 1,355 миллиона кубометров. Кроме того, в комитете рассказали о том, что с последствиями циклонического вихря «Юмит» пришлось разбираться более 1000 машинам. Из-за циклона ночью снегопад засыпал дороги 10-сантиметровым слоем снега. Всего с начала зимнего периода высота снега в Петербурге составила более 1 метра.

А сегодня дороги и тротуары чистят 1056 единиц техники и 1068 работников ручного труда. Добавим, что за сутки на утилизацию отправили свыше 45,7 тысячи кубометров снега.