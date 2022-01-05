«В теплом секторе циклона»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Сегодня, 5 января, на погоду в Петербурге продолжит влиять теплый сектор циклона «Юмит». Ведущий специалист центра «Фобос» рассказал, к чему это приведет.
«Сегодня погоду продолжит формировать теплый сектор обширного циклонического вихря "Юмит". Его усилиями в регионе облачно, пройдет снег, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, местами гололедица», — написал он.
Так, сегодня ожидается плюсовая температура — до +2 градусов. Скорость южного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил синоптик.
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