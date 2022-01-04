Синоптик: циклон «Юмит» принесет потепление и снежную погоду в Петербург

По его словам, приближающийся с северо-запада циклонический вихрь будет определять синоптическую ситуацию в городе. «Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег, который в юго-западных районах области будет переходить в мокрый снег, и заметно повысит температуру, местами до слабых оттепелей», — отметил он.

В Петербурге ожидается от -1 до -3 градусов, на востоке области — до -10 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.