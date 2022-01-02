Фото дня: посмотрите на обледеневший «Лахта Центр»

«Пока вы спите у меня наконец-то руки дошли опубликовать то, что снимал неделю назад. По температуре было примерно -17-19. Отморозил нос», — написал фотограф. Как отметил Галахов, на одном из снимков ему удалось запечатлеть альпиниста.