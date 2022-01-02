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Фото дня: посмотрите на обледеневший «Лахта Центр»

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Петербургский фотограф Антон Галахов показал, как выглядит «Лахта Центр» в морозную погоду. Новые кадры он опубликовал в Instagram.

«Пока вы спите у меня наконец-то руки дошли опубликовать то, что снимал неделю назад. По температуре было примерно -17-19. Отморозил нос», — написал фотограф. Как отметил Галахов, на одном из снимков ему удалось запечатлеть альпиниста.

Напомним, в преддверии Нового года «Лахта Центр» опубликовал ролик, в котором показали зимний Петербург с высоты и праздничную подсветку башни. 

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