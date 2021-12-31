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В Петербурге появится сквер имени актера Андрея Мягкова из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

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В Петербурге увековечат память актера Андрея Мягкова, который снялся в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на депутата Заксобрания Алексея Цивилева.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Сквер появится на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. «С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа «Ивановский», на территории которого находится зеленая зона. Топонимическая комиссия эту идею поддержала», — говорится в сообщении.

Напомним, актер скончался в возрасте 82 лет в этом году. Мягков известен по таким фильмам как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс». Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, что позволяет присвоить наименование скверу до истечения 20-летнего срока со дня его смерти.

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