В Петербурге появится сквер имени актера Андрея Мягкова из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Сквер появится на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. «С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа «Ивановский», на территории которого находится зеленая зона. Топонимическая комиссия эту идею поддержала», — говорится в сообщении.

Напомним, актер скончался в возрасте 82 лет в этом году. Мягков известен по таким фильмам как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Жестокий романс». Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, что позволяет присвоить наименование скверу до истечения 20-летнего срока со дня его смерти.