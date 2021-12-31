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«Лахта Центр» поменял подсветку на новогоднюю. Есть видео!

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В преддверии Нового года «Лахта Центр» опубликовал ролик, в котором показали зимний Петербург с высоты и праздничную подсветку башни. Видео опубликовали в соцсетях небоскреба.

Так, в ролике мелькают кадры местных достопримечательностей. В частности, можно заметить Дворцовую площадь с главной (живой!) елкой и Петропавловскую крепость. В конце видео показывают саму башню в зеленой подсветке.

Ролик стал новогодним поздравлением. «В каникулы приглашаем прогуляться в окрестностях "Лахта Центра" — до 10 января в темное время суток будет работать новогодняя подсветка. С наступающим праздником!» — говорится в сообщении «Лахта Центра».

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