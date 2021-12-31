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Синоптик: в последний день 2021 года погодой в Петербурге будет управлять циклон «Себастиан»

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В последний день уходящего года, 31 декабря, погоду в Петербурге будет формировать североатлантический циклон «Себастиан». Рассказываем, что это значит.

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Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, «большую часть дня регион будет ощущать влияние его теплого сектора, а поздним вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, и температура начнет понижаться».

Как рассказал синоптик, в городе ожидается облачная погода, а также пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. При этом вечером на дорогах образуется гололедица. Днем температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а ближе к полуночи столбики термометров опустятся до -2. Утром 2 января начнутся заморозки — до -6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

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