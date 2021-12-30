В Смольном рассказали, как будет ходить общественный транспорт на новогодних каникулах

Так, 30 декабря городской и пригородный наземный транспорт будет работать по графику пятницы, 31 декабря — по графику субботы, а с 1 по 9 января — по графику воскресенья.

Пригородные поезда и электрички в Петербурге и Ленинградской области будут ходить по следующему расписанию: 30 декабря — по графику пятницы, с 31 декабря по 8 января — по графику субботы. А 9 января — по графику воскресенья.

Помимо этого, 31 декабря и 1 января отменят некоторые пригородные поезда. Уточнить расписание можно на вокзалах, станциях и на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Напомним, городской транспорт будет работать с 31 декабря на 1 января до 2 часов ночи. Однако войти на станции метро получится до часу ночи. Затем будет четырехчасовой перерыв, а в 6 утра транспорт снова запустят. В последние рейсы наземный транспорт отправится от остановок у станций метро не позднее 2 часов ночи.

Также в Петербурге перекроют часть Невского проспекта для проезда транспорта. Из-за этого вечером 31 декабря и до утра 1 января изменится маршрут движения у семи троллейбусов. Рассказываем, как они будут объезжать участок от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

А еще в городе в ночь с 31 декабря на 1 января продлили время работы 11 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов. Публикуем график работы общественного наземного транспорта. И в ночь с 31 декабря на 1 января некоторые станции метро закроют свои вестибюли раньше, другие — не будут работать вовсе. Рассказываем подробнее.